Цены как до локдауна: почему дорожает аренда квартир

Рынок аренды жилой недвижимости в Украине постепенно выходит из стагнации и возвращается на "доковидный" уровень. Перед началом нового учебного года цены традиционно растут. Спрос на жилье к началу осени уже достиг докризисных показателей или, по крайней мере, приближается к ним, сообщает Сегодня.

Стихание пандемии коронавируса и планируемый переход учебных заведений на обычный режим работы вместо онлайна подстегивает повышение спроса на аренду жилья в крупных городах.

Нетипично для лета – цены выросли на 5-15%

По словам участников рынка, в среднем с начала года цены на аренду жилья в Украине выросли минимум на 10% (стандартный сегмент), а в некоторых городах – на 15-20%.

По данным Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ), по состоянию на начало августа, в крупнейших городах – Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре – было зафиксировано максимальное повышение цен (на 15%). В других областных центрах цены выросли в среднем на 5-10%. При этом сильнее всего дорожало традиционно самое востребованное жилье – малогабаритные квартиры в домах старой застройки, расположенные неподалеку от метро или других транспортных развязок.

В этом году рост цен на аренду жилья наблюдался в течение всего лета, что совсем нетипично для этого периода. Обычно уже с мая цены падают и лишь со второй половины августа заметно постепенное оживление: начинается новый учебный год, люди возвращаются из отпусков, а в города возвращаются трудовые мигранты. Однако, нынешняя ситуация тесно связана с карантинным 2020 годом, когда во время первого весеннего локдауна рынок пережил шок и цены на аренду жилья рухнули. Тогда, по данным АСНУ, в некоторых крупных областных центрах, таких как Николаев, Херсон и Запорожье, цены упали на 50-70%. В других регионах рынок "просел" в среднем на 35-40%.

Сейчас рынок аренды восстанавливается и, по словам экспертов, к началу осени спрос и цены на аренду жилья в Украине выросли и приблизились к докризисным.

В Киеве невозможно найти жилье дешевле 8000 грн в месяц

Как рассказала первый вице-президент Союза специалистов по недвижимости Украины Лариса Ставинога, по состоянию на конец августа, наиболее востребованное бюджетное жилье (6-8 тыс. грн/месяц) в Киеве найти практически невозможно. На квартиры этой ценовой категории огромный спрос при отсутствии предложения.

"Ажиотаж есть как всегда, традиционно в этот период времени, и будет он длиться где-то до середины сентября. Телефоны просто "красные" , – говорит эксперт.

По ее данным, сейчас средняя цена аренды бюджетной квартиры в столице недалеко от метро составляет 9-12 тыс. грн. По словам Ставиноги, цены на аренду жилья в столице выросли в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом, достигнув "доковидного" периода – рынок выровнялся после обвала во время первой волны пандемии.

Она также напомнила, что с середины июля этого года активизировался рост цен на рынке продаж как первичной, так и вторичной недвижимости, что подтолкнуло к повышению и рынок аренды. Одним из факторов роста цен на продажу недвижимости эксперт называет ожидаемые изменения в Налоговый кодекс по налогообложению строителей первичного жилья, в связи с чем застройщики повысили цены на 20%. Эти изменения повлекли повышение цен на вторичном рынке недвижимости и, как следствие, на рынке аренды.

Тезис о том, что столичный рынок аренды жилья к началу осени достиг докарантинных показателей, подтверждает и генеральный директор риелторского объединения ПРОСТОR Сергей Курганов.

По словам эксперта, в первую очередь восстановление рынка связано с затиханием пандемии и ожиданием полноценного учебного процесса.

Как всегда самый ходовой товар – однокомнатные, однако в этот период традиционно востребованы и двух- и трехкомнатные, поскольку студенты или сезонные рабочие кооперируются и снимают их с целью экономии.

"Сейчас происходит заметный рост цен, в перспективе это будет сохраняться, пока не введут очередной жесткий карантин, потому что, помимо того, что у нас растут цены на аренду, у нас растут цены и на покупку. А это как известно, связано между собой" , – говорит Курганов.

По его словам, если цены на среднестатистическую однокомнатную квартиру в Киеве недалеко от метро за год выросли на 15-20% (до 10 тыс. грн), то аренда комнат подорожала почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Комнаты тоже довольно востребованный сегмент, по состоянию на сегодняшний день, и на них ощутимо выросли цены по сравнению с прошлым годом – почти в два раза. Если в среднем цена комнаты в "спальном" районе была порядка 2,5 тыс. гривен, то по состоянию на сегодняшний день это где-то порядка 5 тыс. гривен" , – говорит участник рынка.

Рынок адаптировался к регулярным локдаунам

При всей неопределенности с новым возможным локдауном эксперты сходятся во мнении, что к нынешнему году население смогло более-менее адаптироваться к возможным карантинным вызовам.

По мнению участников рынка, люди уже привыкли жить и работать в условиях коронакризиса, поэтому новый карантин, каким бы жестким он ни был, уже не вызовет того шока, который рынок перенес в прошлом году.

По словам Сергея Курганова, предыдущий локдаун ясно дал понять, что неготовность собственников жилья идти на уступки арендаторам мгновенно приводит к обвалу рынка, что впоследствии вынуждает их сильно снижать цены. Именно поэтому в период коронакризиса стали частыми случаи заключения дополнительных договоров с арендаторами, в которых собственники жилья предлагали более мягкие условия в виде отсрочки платежей на один-два месяца или всевозможных "скидок" на оплату коммуналки с целью удержать лояльного клиента любым способом.

"И арендаторы, и собственники уже научились действовать в карантинных условиях, на какие идти уступки, как вести переговоры и прийти к общему знаменателю" , – говорит Сергей Курганов.

Будут дорожать дальше – или это уже предел?

Ожидается, что окончательное формирование арендной цены на рынке завершится к концу сентября, однако эксперты говорят, что до конца года не стоит ожидать значительного удорожания аренды недвижимости. Цены могут вырасти еще максимум на 5-10%, да и то если рынок сохранит нынешнюю относительную стабильность.

Оказать сильное влияние на рынок аренды жилья способен новый жесткий локдаун. В случае его введения рынок аренды жилья молниеносно отреагирует обвалом, как самый чувствительный сегмент рынка недвижимости, уверен президент АСНУ Юрий Пита.

"Сегмент аренды жилья – наиболее чувствителен к быстрым общественным и экономическим изменениям. В нем почти никогда не наблюдается инерционных процессов, как, например, в сегменте купли-продажи квартир, когда на уровне падения спроса длительное время цены могут остаться без изменений. Влияние возможного локдауна сразу отразится именно на аренде жилья: со снижением спроса, стоимость найма также снизится. Однако после отмены ограничений рыночная конъюнктура способна восстановиться в течение двух-трех месяцев" , – говорит эксперт.

Также важным сдерживающим фактором для дальнейшего повышения цен на аренду жилья является грядущее возможное подорожание коммунальных услуг на 40-70% – большинство арендаторов могут просто "не потянуть" более высокую плату за жилье, и собственникам жилья придется массово идти на очередные уступки, как в прошлом году. Насколько вышеперечисленные факторы повлияют на рынок аренды жилья, покажет ближайшее время.