США продолжат дипприсутствие в Афганистане через Катар

США после вывода войск из Афганистана продолжат там дипломатическую деятельность с использованием возможностей своего консульства в столице Катара Дохе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Интерфакс.

"Мы завершили свою военную миссию в Афганистане и приступаем к новой - дипломатической" , - сказал он.

По его словам, для связанной с Афганистаном дипломатической деятельности будет использоваться консульство США в Дохе.

Американские дипломаты до вылета из Афганистана последнего самолета США работали на территории кабульского аэропорта.