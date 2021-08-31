В сети появилось фото с последним покидающим Афганистан военным США

Фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, опубликовал 31 августа 18-й воздушно-десантный корпус США в Twitter, сообщает Известия.

«Это была невероятно сложная, напряженная миссия, наполненная множеством сложностей, с постоянно действующими угрозами. Наши войска проявили выдержку, дисциплину и сочувствие. Ниже представлена ​​фотография последнего солдата, покинувшего Афганистан» , — говорится в сообщении корпуса.

In awe of our Sky Dragon Soldiers.



This was an incredibly tough, pressurized mission filled with multiple complexities, with active threats the entire time. Our troops displayed grit, discipline and empathy.



Below is a picture of the last Soldier to leave Afghanistan. pic.twitter.com/LnhBGHUf0M — XVIII Airborne Corps (@18airbornecorps) August 30, 2021

По данным CBSNews, этим военным является генерал-майор Крис Донахью, который запечатлен на фото заходящим в самолет C-17 в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.