В сети появилось фото с последним покидающим Афганистан военным США
Фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, опубликовал 31 августа 18-й воздушно-десантный корпус США в Twitter, сообщает Известия.
«Это была невероятно сложная, напряженная миссия, наполненная множеством сложностей, с постоянно действующими угрозами. Наши войска проявили выдержку, дисциплину и сочувствие. Ниже представлена фотография последнего солдата, покинувшего Афганистан», — говорится в сообщении корпуса.
По данным CBSNews, этим военным является генерал-майор Крис Донахью, который запечатлен на фото заходящим в самолет C-17 в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.
«Его отъезд закрывает миссию США по эвакуации американцев, союзников и уязвимых афганцев», — уточнил телеканал.