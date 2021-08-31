ВОЗ впервые при "Талибане" прислала помощь в Афганистан

Впервые после захвата власти в Афганистане "Талибаном" в страну доставлены медикаменты и другие медицинские материалы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Deutsche Welle.

Самолет с 12,5 тонны гуманитарного груза приземлился в Мазари-Шарифе на севере страны, информировали в понедельник, 30 августа, в Twitter ООН.

Самолет был предоставлен правительством Пакистана, а вылетел в Афганистан из Дубая. В этом городе находятся около 500 тонн гуманитарной помощи и медицинских препаратов, предназначенных для помощи афганцам. Но из-за взрывов и хаоса в аэропорту Кабула, гуманитарные грузы долгое время не могли начать доставлять по месту назначения.

"Теперь нам удалось частично восполнить запасы медучреждений Афганистана и гарантировать продолжение работы поддерживаемых ВОЗ медицинских служб" , - заявил глава регионального отдела ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандари.