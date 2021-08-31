Курс валют НБУ на 31 августа

Курс валют НБУ на 31 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 31 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 30 августа, снизился до отметки 26.86 за 1 доллар.

Евро подорожал на 3 коп до 31.70 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 2 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 1 коп до 36.97 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 29.35 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 2 коп до 6.94 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.860100 --0.069
EUR Евро 31.696300 +0.032
RUB Рубль 0.365560 +0.002
GBP Фунт стерлингов 36.967600 +0.009
CHF Швейцарский франк 29.348900 +0.019
PLN Польский злотый 6.938800 +0.024
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