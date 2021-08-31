Курс валют НБУ на 31 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 31 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 30 августа, снизился до отметки 26.86 за 1 доллар.
Евро подорожал на 3 коп до 31.70 за 1 евро.
Курс рубля повысился на 2 коп до 3.66 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 1 коп до 36.97 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 29.35 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 2 коп до 6.94 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.860100
|EUR
|Евро
|31.696300
|RUB
|Рубль
|0.365560
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.967600
|CHF
|Швейцарский франк
|29.348900
|PLN
|Польский злотый
|6.938800