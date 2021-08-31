В Японии впервые зафиксировали "Дельту" нового типа

В Япо﻿нии обнаружили первый случай коронавируса "Дельта" нового типа. Вирус объединяет мутации "Дельта" и "Альфа" штаммов, сообщает РБК-Украина.

По информации The Japan times Медицинский и стоматологический университет в Токио заявил в понедельник, что в Японии был подтвержден первый случай нового типа "Дельта"-штамма коронавируса, несущего мутацию, аналогичную мутации "Альфа"-штамма.

За пределами Японии зарегистрировано всего восемь случаев этого подтипа "Дельта", но уровень его заразности остается неизвестным. По информации университета, новый тип "Дельта"-штамма обнаружили у пациента в одной из больниц в этом месяце.

"Он нес мутацию L452R, наблюдаемую в "Дельта"-штамме, а также мутацию N501S, которая напоминает мутацию N501Y, встречающуюся в штамме "Альфа" , - говорится в сообщенни.

Поскольку у пациента не было записей о поездках за границу и он заразился вирусом в результате контактов с населением, университет считает, что мутация N501S с высокой вероятностью произошла в Японии.

Автор: Наталья Скороход