В Панджере выдвинули ультиматум "Талибану"

Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что прекратит свою деятельность и уйдет из политики, если движение "Талибан" создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан, сообщает РИА Новости.

"Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики" , - сказал он в интервью изданию Foreign Policy.

Масуд заявил, что приемлемое урегулирование с талибами возможно, только если движение сформирует инклюзивное и децентрализованное правительство Афганистана, все остальные варианты он называет неприемлемыми для представителей сопротивления. В противном случае противостояние талибам продолжится.

Лидер Фронта сопротивления Афганистана также отметил, что не получает никакой финансовой поддержки из-за рубежа, а многие страны региона якобы встали на сторону "Талибана".