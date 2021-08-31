В Госдепе назвали условия для признания режима Талибана
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если движение Талибан хочет получить признание и помощь международного сообщества, то оно должно выполнить ряд условий, сообщает Новое время.
В своем обращении Блинкен отметил, что для этого талибы должны придерживаться своих обязательств в обеспечении свободы передвижений, уважения прав всех афганцев, включая женщин, формирования инклюзивного правительства.
Также Талибан должен не допустить, чтобы Афганистан стал базой для терроризма.
"Талибан стремится к международному признанию и поддержке. Мы на это отвечаем: легитимность и поддержку надо заслужить", — подчеркнул он.
По словам госсекретаря, Вашингтон будет следить за действиями, а не высказываниями боевиков, в частности за тем, как они выполнят обещание разрешить афганцам покидать страну.
Блинкен также отметил, что любое взаимодействие с талибами будет определяться исключительно национальными интересами США.