Как соевые продукты влияют на женское здоровье

Как соевые продукты влияют на женское здоровье

Соевые бобы, соус или тофу оказались на самом деле эффективны при гинекологических заболеваниях. Но некоторым женщинам соя не подходит и может навредить, сообщает Сегодня.

Соевые бобы и другие продукты из них богаты генистеином – а это вещество известно своим целебным эффектом для женского здоровья. Вокруг пользы и вреда сои именно для женского организма ведется немало споров: очередное исследование провели американские ученые, опубликовавшие результаты своей работы в журнале Nutrients.

Так полезна соя или вредна для женского здоровья?

Продукты на основе сои помогают снизить риск сердечно-сосудистых болезней, поскольку соевые бобы богаты белком, Омега-кислотами, витаминам группы Б, клетчаткой и не только. Опасения вокруг соевых продуктов базировались на мнении, что якобы из-за содержащихся в сое некоторых веществ, этот продукт может стимулировать рост раковых клеток в молочной железе.

Но ученые отмечают, что соя наоборот может использоваться в качестве вспомогательного средства для лечения женских заболеваний. Генистин, которым богаты соевые бобы, наоборот уменьшает риск развития рака груди и женских репродуктивных органов, поскольку защищает от окислительного стресса и имеет сходные химические структуры с эстрогенами, женскими половыми гормонами.

Однако женщинам с эндокринными нарушениями соевые продукты не подходят. Поскольку генистин даже в малых дозах оказывает побочный эффект при заболеваниях щитовидной железы и других эндокринных проблемах.

Какие же продукты из сои полезны?

В остальных случаях соя рассматривается, как полезный продукт, особенно популярны соевые бобы, как альтернатива мясу. Сами соевые бобы готовят с другими овощами, часто их ферментируют, чтобы способствует еще лучшему осваиванию из них белка. Соевое молоко, соевый соус, тофу, традиционные для азиатской кухни, сегодня прочно вошли в рацион многих европейцев.

Вкус сои практически нейтрален, поэтому часто в продукты из сои добавляют орехи, семечки, специи. Также популярна паста мисо, которую готовят путем ферментации сои, смешивая с пшеницей и ячменем – это повышает пищевую ценность. А соевые ростки используют, как альтернативу зимним овощам.

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