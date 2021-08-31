Арестович рассказал, что Зеленский предложит Байдену

В ходе встречи с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский, который уже прибыл в Вашингтон, не будет озвучивать просьбы, зато имеет свои предложения, сообщает УНИАН.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

По словам Арестовичу, Зеленскому следует установить с Байденом личные отношения - "химию" живого общения.

"И здесь будет решено несколько стратегических вопросов, так как речь идет о существенном увеличении оборонного взаимодействия между США и Украиной. Там рассматривается несколько вариантов. Второе - энергетическая сфера, там тоже много сюрпризов ждет, в том числе по "Северному потоку-2". Относительно политической части - речь о том, чтобы американский представитель стал частью "минского" процесса в том или ином варианте" , - рассказал он.

Украина, говорит Арестович, хочет внести вклад в обоюдную безопасность стран в энергетической и политической сферах. Он также упомянул о возможной встрече с Илоном Маском и Тимом Куком, которая также "будет посвящена нашим предложениям, а не просьбам".

"Мы понемногу становимся более субъектными - и это очень хорошо" , - подытожил он.

Напомним, сегодня президент Украины начинает свой визит в США. Завтра у Владимира Зеленского запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.