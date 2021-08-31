Во Франции без COVID-паспорта могут не пустить на работу

Во Франции работникам заведений общепита, музеев, кинотеатров и крупных торговых центров отныне необходимо иметь санитарный пропуск, сообщает Укринформ.

Санитарный пропуск - это документ, подтверждающий полную вакцинацию, отсутствие заражения COVID-19 (отрицательный тест сроком 72 часа) или перенесенную недавно коронавирусную инфекцию.

Для посетителей многих заведений, учреждений (а также общественных мероприятий) такое правило действует уже несколько недель. А с понедельника, 30 августа, санитарные пропуска становятся обязательными и для их работников.

По словам представителя правительства Габриэля Атталя, в течение первой недели власть еще будет мириться со случаями отсутствия санитарных пропусков у лиц, которые обязаны их иметь для работы. Однако затем начнут действовать санкции, предусматривающие временное прекращение рабочих контрактов и отстранение от работы без выплаты заработной платы.

Атталь рассказал, в ближайшее время количество жителей Франции, сделавших хотя бы одну COVID-прививку, достигнет 50 миллионов. При этом он не исключил введения обязательной вакцинации, если того потребует санитарная ситуация.