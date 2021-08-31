Трамп посоветовал, как распорядиться оружием США, оставшимся у талибов

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя вывод американского военного контингента из Афганистана, заявил, что администрация нынешнего американского лидера Джозефа Байдена совершила его максимально некомпетентным образом, сообщает Интерфакс.

"Никогда в истории выход из войны не проводился настолько плохо или некомпетентно, как при администрации Байдена в ситуации с Афганистаном" , - говорится в заявлении Трампа.

Он отметил, что "необходимо запросить немедленное возвращение США всего (военного) снаряжения и, на которое мы истратили $85 млрд".

"Если оно не будет возвращено, мы должны либо войти (в Афганистан) с демонстрируя весомую военную силу и забрать его, либо как минимум разбомбить его к черту" , - добавил Трамп.

По его словам, администрация Байдена в Афганистане действовала "глупо".

Талибы 15 августа, не встречая сопротивления, вошли в Кабул, заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

Администрация США столкнулась с сильной критикой внутри собственной страны того, каким образом проводила вывод сил из Афганистана. В частности, оппоненты нынешних властей США отмечают, что они, по сути, вооружили талибов: афганская армия не стала оказывать серьезного сопротивления мятежникам, и те получили доступ к военным арсеналам.

В итоге в последние дни можно увидеть в соцсетях, в примеру, бойцов спецподразделений талибов, одетых уже не в традиционную афганскую одежду, а в доставленную в свое время США в Афганистан военную форму.

У талибов теперь есть большие запасы американского стрелкового оружия. Патрулируют улицы афганских городов они нередко - за рулем американских бронированных транспортных средств. В интернет на днях попало и видео, на котором видно, как талибы безуспешно пытаются поднять в воздух американский военный вертолет.