Полная зарядка электрокара может привести к возгоранию батареи
После нескольких случаев самовозгорания аккумуляторов в электромобилях Chevrolet Bolt EV производитель машины запустил масштабную отзывную кампанию для замены дефективных батарей, сообщает UBR.
Украинские собственники данной модели едва ли могут рассчитывать на бесплатный ремонт, рассказали эксперты.
Однако в любом случае владельцам таких электрокаров стоит прибегать к мерам предосторожности. Их на своем сайте перечислила материнская компания Chevrolet, General Motors. Между тем собеседники UBR.ua называют их общими для всех электромобилей:
- заряжать машину не более чем на 90%;
- заряжать авто чаще и избегать разряда аккумулятора ниже 113 км запаса хода;
- не оставлять авто на зарядке в помещении на ночь, а также в целом парковаться только на открытом пространстве.
Как считает вице-президент украинского подразделения Европейской электромобильной ассоциации (AVERE) Владислав Притоманов, вышеописанные правила не оберегут автомобилистов от пожара в случае, если в батарее есть дефект. Однако их следует учитывать для повышения производительности э-мобиля.
"Любой аккумулятор не рекомендуется заряжать на 100%, потому что это быстрее будет истощать его ресурс – лучше держать заряд от 30 до 80%, тогда он будет равномерно расходоваться. Также держать в закрытых помещениях не рекомендуется не только электрокары, но и авто с газовыми двигателями из-за риска утечки газа – это общие правила противопожарной безопасности", – говорит Притоманов.