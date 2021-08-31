Полная зарядка электрокара может привести к возгоранию батареи

После нескольких случаев самовозгорания аккумуляторов в электромобилях Chevrolet Bolt EV производитель машины запустил масштабную отзывную кампанию для замены дефективных батарей, сообщает UBR.

Украинские собственники данной модели едва ли могут рассчитывать на бесплатный ремонт, рассказали эксперты.

Однако в любом случае владельцам таких электрокаров стоит прибегать к мерам предосторожности. Их на своем сайте перечислила материнская компания Chevrolet, General Motors. Между тем собеседники UBR.ua называют их общими для всех электромобилей:

заряжать машину не более чем на 90%;

заряжать авто чаще и избегать разряда аккумулятора ниже 113 км запаса хода;

не оставлять авто на зарядке в помещении на ночь, а также в целом парковаться только на открытом пространстве.

Как считает вице-президент украинского подразделения Европейской электромобильной ассоциации (AVERE) Владислав Притоманов, вышеописанные правила не оберегут автомобилистов от пожара в случае, если в батарее есть дефект. Однако их следует учитывать для повышения производительности э-мобиля.