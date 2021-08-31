Украинский легкоатлет прокомментировал отказ от фото с россиянами

Украинский легкоатлет Игорь Цветов заявил, что отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде в Токио из уважения к нашей стране. Он закончил забег на 100 метров на втором месте, а затем демонстративно отошел от представителей Паралимпийского комитета России (ПКР) на пьедестале, сообщает Обозреватель.

Наш спортсмен прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook. Легкоатлет написал, что его поступок можно трактовать по-разному.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое… С Украиной в сердце" , – заявил Цветов.

В другом посте наш соотечественник поблагодарил всех за поздравления и пообещал побороться за "золото" во время забега на 200 метров.

Игорь Цветов поблагодарил за поздравления. Источник: Facebook Игоря Цветова

Напомним, что на стометровке украинца на 12 сотых секунды опередил Дмитрий Сафронов, а другой представитель ПКР Артем Калашян финишировал третьим.