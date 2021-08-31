Кличко пообещал до конца года открыть новый участок дороги
Мэр Киева Виталий Кличко обещает сделать все возможное для того, чтобы открыть автосообщение новым участком Большой Кольцевой от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской, сообщает 24 Канал.
К концу этого года может быть открыто автосообщение по новому участку Большой Кольцевой от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской и с транспортной развязкой на улице Богатырской.
"Строительство этого объекта планировали еще в 2008 году. И только мы нашли возможности и начали его строить. Подрядчики заверили меня, что до конца этого года мы сможем открыть этот важный объект и транспортное сообщение по нему. Потому что мы понимаем, что без развития автодорог вокруг многомиллионного города, мы не решим проблемы большой нагрузки на дороги в столице. Представьте, только за сутки в Киев въезжает до 50 тысяч грузовых авто. Что негативно сказывается на трафике и экологической ситуации в городе. И большая часть этого транспорта – транзитная", – сообщил Виталий Кличко.
В планах – достроить путепровод над железнодорожным переездом и путепровод над улицей Богатырской и съезды с него. Также на объекте проложат все необходимые инженерные коммуникации. Построят большой подземный пешеходный переход. Установят и большой шумозащитный экран, чтобы жители близлежащих домов не испытывали дискомфорта.