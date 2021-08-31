В Перу столкнулись два судна: погибли 14 человек

В Перу, реке Хуаллага в северо-перуанском районе Юримагуас, столкнулись два судна. Погибли 14 человек, сообщает Зеркало недели.

Авария произошла в воскресенье, 29 августа, в амазонском регионе Лорето, когда лодка, перевозивший около 80 человек, в том числе 20 детей, из Санта-Мария в Юримагуаса, был сбит около порта Замора грузовым судном с нефтью, которое было частью конвоя. В результате чего пассажирская лодка разорвался надвое и утонул.

"Еще 14 человек считаются пропавшими без вести. На данный момент элитная группа военнослужащих ВМС находится в поисках реки Хуаллага" , - сказал министр обороны Вальтер Айала.

Чиновник добавил, что водители судов были задержаны, чтобы прокуратура могла взять их заявления и определить, были ли какие-то нарушения.

Согласно сообщению ВМС Перу, на данный момент спасены по меньшей мере 60 человек, еще 14 пропали без вести, а шестеро пассажиров, получивших травмы, были доставлены в местную клинику для лечения.