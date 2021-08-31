США не успели эвакуировать из Афганистана всех желающих

Военные США не успели эвакуировать из Афганистана всех гражданских лиц, которых планировали, об этом заявил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, сообщает Интерфакс.

"Мы не успели вывезти всех, кого хотели вывезти" , - сказал он журналистам на брифинге.

При этом генерал отметил, что даже если бы США оставили военных в Кабуле ещё на 10 дней, то все равно не выполнили бы первоначальный план.

"Это сложная ситуация", - подытожил он.

При этом Маккензи заверил, что и теперь, после завершения вывода сил США из Афганистана, у находящихся там людей будут возможности уехать за рубеж.

Тем временем мятежники из движения "Талибан" устраивают салюты из автоматического оружия в Кабуле, отмечая таким образом вывод войск США из Афганистана, сообщает CNN.

В городе слышны звуки автоматных очередей, в небе видны следы от трассирующих пуль.