Украина экспортировала рекордные объемы лука

Украина в сезоне 2020/21 года резко нарастила объёмы и расширила географию экспорта лука репчатого. Всего на внешние рынки было поставлено более 34,1 тыс. тонн лука на сумму $6,5 млн. Это был наибольший объём экспорта за последние восемь сезонов, однако в сезоне 2012/13 годов, т.е. девять лет назад, Украина экспортировала 54,3 тыс. тонн лука, сообщает EastFruit.

Как отметил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак, считать это большим успехом не стоит.

"Дело в том, что весь предыдущий сезон цена на лук в Украине оставалась на рекордно низком уровне – около 9 центов США за кг, притом, что цены в ЕС были значительно выше. Украина оставалась страной с самой низкой ценой лука в мире весь сезон, а средняя экспортная цена в прошлом году была самой низкой за последние четыре года" , - пояснил эксперт.

Определенным позитивом можно назвать существенное расширение географии экспорта украинского лука в сезоне 2020/21. При этом более половины всего лука было поставлено в страны Евросоюза. Основные объемы лука были экспортированы в Румынию – более 40% всего экспорта.

На поставки в государства Ближнего Востока пришлось 18% экспорта, и столько же продали в страны СНГ. В Азию отправили 9% от всех поставок, важнейшим импортером лука из Украины был Бангладеш, который впервые закупил почти 2 тыс. тонн украинских овощей.

Также был осуществлен первый системный экспорт лука в страны Субсахарской Африки.