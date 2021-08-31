В Минздраве анонсировали запуск бумажной версии COVID-сертификата

Министерство здравоохранения (Минздрав) планирует запустить бумажную версию цифрового сертификата вакцинации. Такой документ появится уже осенью, сообщает РБК-Украина.

Глава Директората по цифровой трансформации Минздрава Мария Карчевич объясняет, что документ пригодится гражданами, которые не могут воспользоваться сертификатом в смартфоне или имеют проблемы с интернетом. На бумажных сертификатах будет QR-код, с помощью которого можно проверить их подлинность.

"Сейчас есть возможность генерировать сертификат через приложение "Дія", также в ближайшее время появится возможность через портал "Дія", а осенью хотим внедрить возможность получить сертификат через учреждение здравоохранения, в бумажной форме" , - рассказала изданию Карчевич.

Автор: Дмитрий Левицкий