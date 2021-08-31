Осужденному в РФ украинцу сделали прививку принудительно

Незаконно осужденному в России гражданину Украины Геннадию Лимешко принудительно сделали прививку непризнанной ВОЗ вакциной. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова, сообщает Корреспондент.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить предоставление Геннадию Лимешко необходимой медпомощи. После вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешка стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль", – написала Денисова.

Она отметила, что работники исправительной колонии "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", где содержится Лимешко, сделали ему прививку от COVID-19 против его воли вакциной, не признанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По ее словам, они угрожали ему помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставив подписать согласие на прививку.

По словам украинского омбудсмена, администрация учреждения отказала Лимешко в оказании медицинской помощи, что является грубым нарушением ст.3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и ст.22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

"Прошу Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского срочно осуществить выезд к ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю и посетить Геннадия Лимешка" , – подчеркнула Денисова.

Напомним, в мае 2018 года подконтрольный России "Судакский городской суд" приговорил "агента СБУ"​ Геннадия Лимешко к 8 годам лишения свободы. Его признали виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ. Он якобы пытался повредить линию электропередач и планировал "другие диверсии".

По данным ФСБ, Лемешко уроженец Харьковской области, служивший в ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки.

Тогда в СБУ назвали фейком задержание своего "агента" в Крыму. Лимешко проходил военную службу в одном из подразделений Сухопутных войск ВСУ и был уволен в связи с систематическим нарушением дисциплины.