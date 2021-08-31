Через 25 лет зимы в Украине не будет – глава Укргидрометцентра

Последствия глобального потепления не обойдут Украину – уже через 20-25 лет в наших широтах зимы может и не быть, сообщает Парламент.

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, Украина среди стран, где весьма ощутимо влияние глобального потепления - среднегодовая температура увеличилась на 1,6-1,7 градуса Цельсия.

"Ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается. Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет" , - заявил Кульбида.

Также он рассказал, что в этом году в Украине будет наибольший урожай за всю историю, "начиная от Киевской Руси". Речь идет об урожае кукурузы и озимых культур. Этому способствуют благоприятные погодные условия во время посевной.