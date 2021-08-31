Через 25 лет зимы в Украине не будет – глава Укргидрометцентра
Последствия глобального потепления не обойдут Украину – уже через 20-25 лет в наших широтах зимы может и не быть, сообщает Парламент.
Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
По его словам, Украина среди стран, где весьма ощутимо влияние глобального потепления - среднегодовая температура увеличилась на 1,6-1,7 градуса Цельсия.
"Ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается. Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - заявил Кульбида.
Также он рассказал, что в этом году в Украине будет наибольший урожай за всю историю, "начиная от Киевской Руси". Речь идет об урожае кукурузы и озимых культур. Этому способствуют благоприятные погодные условия во время посевной.
"Если говорить об угрозах глобального потепления для аграрного сектора нашего государства, то они, конечно, есть, но современные технологии позволяют избегать негативных последствий. Думаю, наши аграрии учитывают это, особенно крупные агрохолдинги", - добавил Кульбида.