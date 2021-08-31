Обнаженная у бассейна: Снежана Бабкина ошеломила пикантным фото

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана ошеломила поклонников своей откровенностью - она опубликовала снимок, на котором предстала полностью обнаженной, сообщает РБК-Украина.

Пикантное фото было выложено на Instagram-странице 36-летней артистки. На нем Снежана сидит на краю бассейна спиной к камере. На ее оголенную спину красиво падает тень от дерева, создавая на ней эффектные узоры. Отметим, что Бабкина может похвастаться подтянутой фигурой.

фото: instagram.com.snezhana babkina

Ранее она откровенно рассказала в блоге о своей жизни, начиная с детства, о падениях и взлетах, а также о жизни с мужем Сергеем. Затронула она и тему его измен, о которых Бабкин сам рассказал.

В публикации Снежана поблагодарила своих поклонников, которые следили за ее историей и поддерживали ее.

Автор: Марина Настевич