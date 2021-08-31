Одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне
По состоянию на сегодня, 31 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в одной области эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы, сообщает РБК-Украина.
Так, уже длительное время в Винницкой области наблюдается превышение динамики госпитализаций больных с коронавирусом.
По последним данным, этот показатель вырос до отметки в 73,8%, хотя накануне составлял 54,9-61,6%.
В то же время в Черниговской области, где вчера было превышение по показателю COVID-госпитализаций, сейчас динамика стабилизировалась и составляет 37,8%.
Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
Мария Кучерявец