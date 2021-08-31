Витамины, которые улучшают состояние волос

Мы подстригаем, красим, выпрямляем локоны, используем фен, делаем укладки и завивки и плетем косички. Но, к сожалению, все эти манипуляции имеют негативное влияние, в результате которого мы нередко наблюдаем, как блеск и упругость меняются тусклостью и сухостью. Современные женщины часто страдают от такой проблемы как выпадение волос, сообщает Країна здоров'я.

Среди витаминов, необходимых для хорошего здоровья волос, важны:

Витамин А. Он помогает усилить рост волос путем укрепления функционала клеток организма. Чем больше витамина А в вашем рационе, тем выше уровень естественного увлажнения волос.

Витамин B. Этот витамин необходим для гибкости волосы, его силы и здоровье в целом. Принимайте по два яйца в день, чтобы стабилизировать показатели витамина в организме.

Витамин C. Наше тело не производит этот витамин самостоятельно, поэтому приходится прибегать к внешним источникам. Стоит обратить внимание на такие продукты, как цитрусовые и овощи.

Витамин D. Выпадение волос - это расстройство, которое обычно возникает из-за дефицита витамина D. Если в организме достаточный показатель этого витамина, он способствует росту волос и его функционалу. Чаще всего употребляйте грибы или жирную рыбу, не забывайте о солнечных ваннах.

Витамин Е. У этого витамина свойства антиоксиданта, предотвращает повреждение структуры кожи головы и волос. Богатыми источниками витамина Е являются авокадо, орехи, миндаль и некоторые другие продукты.