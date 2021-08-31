На Днепропетровщине кусты конопли пытались спрятать на поле с подсолнухами

В Криничанском районе Днепропетровской области на поле с подсолнухами нашли почти 7 тыс. кустов конопли стоимостью более 13 млн грн, сообщает Деловая столица.

Во время операции "Мак" силовики провели аэроразведку земельного участка площадью 175 га между селами в Криничанском районе. Между подсолнухами заметили обработанную и ухоженную коноплю.

Образцы растений направили на экспертизу. По ценам черного рынка их стоимость может доходить до 13,5 млн грн.

Образцы растений направили на экспертизу

Полицейские уже установили владельца земельного участка. После получения результатов экспертизы будет решаться вопрос об открытии дела по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).

"Напомним, по действующему законодательству незаконный посев или выращивание конопли в количестве 50 и более растений наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет" , — добавляют правоохранители.