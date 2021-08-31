Какие моторы потребляют много масла и что с этим делать

Бюро потребительских экспертиз Consumer Reports назвало дюжину современных ДВС, склонных к повышенному расходу масла, и обратилось к их производителям за рекомендациями, сообщает 24 Канал.

Большинство историй о “масложере” начинается одинаково: водитель замечает сизые завитки дыма, которые выползают из выхлопной трубы автомобиля, проверяет уровень масла в двигателе и вовремя обнаруживает недостаток. Впрочем, бывают и более короткие истории: в них повод для тревоги появляется у невнимательного автомобилиста только после того, как на щитке приборов загорается “тревожная лампа”.

Автор этого исследования – эксперт авторитетного бюро Consumer Reports Бен Престон проявил профессиональную бдительность: после того, как его 6-летний Subaru Forester с пробегом в 100 тысяч миль (160 тысяч километров) начал “поддымливать”, американец обратился в сервис, где в двигателе кроссовера полностью заменили масло и заблокировали технологические отверстия, чтобы точно установить факт и объем возможного “масложера”. За 1 200 миль (около 2 000 км) уровень замеряли снова, – и обнаружили, что за это время 2,5-литровый “атмосферник” сжег около 1,8 литра масла.

“Масляный” дым, который образуется при угаре масла в двигателе, обычно стелется по земле, в отличие от летучего водяного пара в выхлопе.

Собрав всю информацию о задокументированных расходах моторного масла, которая накопилась в бюро за 10 лет, эксперт составил список из 12 моторов от восьми производителей, владельцам которых следует быть бдительными. А технический директор американской Ассоциации производителей автомобильных двигателей Чак Линч сопроводил его сообщение интересным комментарием: по мнению инженера, проблемы с потреблением масла, которые большинство производителей почти искоренили до начала 2000-х, снова начали проявляться после введения жестких стандартов экономии топлива. Именно из-за них, по мнению Линча, производители стали искать компромиссы в конструкции двигателей, которые повысили эффективность, но в некоторых случаях негативно сказались на их ресурсе.

При этом особую опасность для непосвященного в нюансы эксплуатации водителя, по мнению специалиста, представляют современные моторы с каталитическими нейтрализаторами: сизый дымок, который мог бы свидетельствовать о начале “масложера”, чаще всего дожигается катализатором. Как следствие, владелец может получить не только “сухой” поддон, но и забитый тяжелыми продуктами горения масла нейтрализатор. А учитывая большие межсервисные интервалы современной техники и нежелание (или неумение) владельцев проверять уровень масла в двигателе, проблема получает немало шансов на развитие.

Двигатели, склонные к расходу масла в алфавитном порядке, по данным Consumer Reports (выпуск после 2010 года):

Acura 3.7 V6 (J37): 2010 – 2013 годы выпуска;

BMW 4.4 V8 (N63): 2012 – 2019;

GM 2.4 Ecotec (LEA): 2011 – 2015;

MINI 1.6 Turbo (N18B16A): 2010 – 2015;

Subaru 2.0 (FB20 B): 2012 – 2017;

Subaru 2.5 (FB25 B): 2010 – 2018;

Subaru 3.6 (EZ36 D): 2010 – 2018;

VAG 1.4 TSI (EA211 CZDA): 2016 – 2019;

VAG 2.0 TFSI (EA888 evo2 / evo3): 2010 – 2018;

VAG 3.0T TFSI V6 (EA837 / EA839): 2011 – 2019;

Volvo 3.0 Turbo (B6304T4): 2011 – 2015;

Volvo 3.2 (B6324S5): 2010 – 2014.

Следует иметь в виду, что приведенный список не является исчерпывающим: в него попали силовые агрегаты распространенных в США автомобилей, выпущенных после 2010 года. Чтобы избежать субъективных оценок и обвинений в предвзятости, эксперт Consumer Reports обратился к производителям автомобилей указанных марок за комментариями.

Кто виноват?

Офис American Honda Motor сообщил, что в 2019 году компания приняла решение продлить гарантийный срок для 211 тысяч автомобилей Honda и Acura, оборудованных агрегатом 3.7 V6 (J37), до 8 лет или 125 тысяч миль (200 тысяч километров) именно по причине повышенного расхода моторного масла. Правда, с оговоркой: на поврежденные машины, проданные страховыми компаниями на аукционах, предложение не распространяется.

Продлили гарантию и в GM: в зависимости от модели и года выпуска автомобили получили расширенное гарантийное покрытие на 7 – 10 лет или пробег в пределах 120 тысяч миль (192 тысячи километров).

В Audi выпустили Технический сервисный бюллетень, который указывал официальным станциям техобслуживания порядок и условия устранения проблемы чрезмерного потребления масла при обращениях клиентов.

В Subaru, Volkswagen и Volvo философски отметили, что “расход масла является неотъемлемой чертой всех двигателей внутреннего сгорания, и на его интенсивность могут влиять такие факторы, как тип трансмиссии, стиль вождения, местность и климат”. Впрочем, водителям, которые считают расходы масла чрезмерными, предложили обращаться на официальные СТО для выяснения причин и обстоятельств возникновения проблемы.

Наиболее немногословными оказались представители MINI, которые посоветовали “клиентам, имеющим вопросы относительно их автомобилей, обращаться в службу поддержки”. А из офиса BMW USA ответа в Consumer Reports так и не получили.

Что делать?

Напоследок – несколько простых советов, которые по крайней мере помогут держать вопрос расхода масла под контролем: контролируйте уровень технических жидкостей, как того требует производитель. Если в инструкции пользователя нет никаких конкретных рекомендаций, лучше проверять уровень масла не реже, чем раз в несколько недель или пару тысяч километров. Идеальный вариант, когда уровень масла при замене устанавливается посередине между метками Min и Мах на щупе. Впрочем, если ваш двигатель склонен к его потреблению, безопаснее держаться ближе к верхней отметке, не превышая допустимого уровня. В случае срабатывания индикатора давления масла на щитке приборов немедленно выключите двигатель и прекратите движение. После этого проверьте уровень масла на щупе.

При необходимости доливания используйте масло такой же марки и характеристик, которое залито в моторе. На следующей замене можно попробовать масло другого бренда, но важно подбирать его в соответствии со всеми допусками и требованиями производителя вашего авто.