Пугачева умилила сеть редким фото с племянником Галкина

В фан-аккаунте Аллы Пугачевой появилось фото певицы на отдыхе вместе с племянником Максима Галкина, сообщает Сегодня.

Фото: Фан-страница Аллы Пугачевой

Алла Пугачева наслаждается совместным временем с семьей. Вчера певица вместе с дочкой Кристиной Орбакайте и детьми отправились на рыбалку.

Дочь Пугачевой у себя в InstaStories поделилась фото с отдыха. Орбакайте показала супруга Михаила Земцова с их совместной дочкой Клавдией.

Потом в Сети на фан-странице Пугачевой появился снимок артистки на отдыхе. На заднем фоне стоял семилетний Гарри с удочкой в руках, а Алла Борисовна позировала с мальчиком.