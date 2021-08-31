Пугачева умилила сеть редким фото с племянником Галкина

В фан-аккаунте Аллы Пугачевой появилось фото певицы на отдыхе вместе с племянником Максима Галкина, сообщает Сегодня.

В Сети появилось фото Аллы Пугачевой с племянником Максима Галкина
Фото: Фан-страница Аллы Пугачевой

Алла Пугачева наслаждается совместным временем с семьей. Вчера певица вместе с дочкой Кристиной Орбакайте и детьми отправились на рыбалку.

Дочь Пугачевой у себя в InstaStories поделилась фото с отдыха. Орбакайте показала супруга Михаила Земцова с их совместной дочкой Клавдией.

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Потом в Сети на фан-странице Пугачевой появился снимок артистки на отдыхе. На заднем фоне стоял семилетний Гарри с удочкой в руках, а Алла Борисовна позировала с мальчиком.

Алла Пугачева с племянником Максима Галкина
Фото: Фан-страница Аллы Пугачевой

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