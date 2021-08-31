Бывшая звезда Шахтера покинул клуб АПЛ и вернулся в Бразилию

Бывший лидер донецкого "Шахтера" Виллиан расторг по обоюдному согласию контракт с лондонским "Арсеналом". 33-летний бразильский вингер пополнил состав "Коринтианса", сообщает УНИАН.

Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Виллиан вернулся на родину и подписал соглашение с бразильской командой на два года. Виллиан является воспитанником "Коринтианса". Он защищал цвета этой команды с 2005 по 2007 год.

Напомним, что Виллиана высмеяли болельщики "Арсенала" в июле этого года.

Виллиан: карьера после "Шахтера"