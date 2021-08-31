Зеленский остановился в Вашингтоне в пятизвездочном отеле Hay-Adams

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты. Накануне они с женой прибыли в Вашингтон. На сегодня у него назначен восемь встреч, сообщает ТСН.

Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и Офис президента.

Вчера, 30 августа, по сути, был единственный свободный вечер, когда они могли отдохнуть. Уже сегодня с 9.30 по местному времени их ожидает насыщенная рабочая программа.

"Охрана выгружает вещи. В гостиницу заселяется председатель НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Из парка возвращается министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Министр обороны Андрей Таран идет на прогулку по вечернему Вашингтону. В последние из гостиницы выходят президент с женой и садятся в черный Suburban" , – говорится в сюжете ТСН.

Президент ответил на несколько вопросов журналистов. По его словам, они собрались с женой и командой на ужин.