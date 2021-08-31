Возле ВР почтили память погибших бойцов Национальной гвардии

Возле здания Верховной Рады Украины почтили память бойцов Национальной гвардии Украины, которые погибли 31 августа 2015 года.

Об этом сообщил Telegram-канал Политика Страны.

Напомним, 31 августа 2015 года националисты во время митинга против поправок в Конституцию об особом статусе Донбасса кинули в силовиков гранату. В результате погибли 4 нацгвардейца, более 130 получили ранения.

На мероприятии присутствуют Дмитрий Разумков, Денис Монастырский, Николай Балан и семьи погибших.