Три упражнения для красивой спины: видео тренировки

Три упражнения для красивой спины: видео тренировки
Фото: Рixabay

Слабая спина провоцирует появление сутулости, делает походку некрасивой, а движения вялыми. Думаем, этих причин уже достаточно, чтобы начать прорабатывать мышцы спины для их укрепления. Смотрите упражнения на видео и повторяйте за тренером, сообщает 24 Канал.

Так, фитнесс-тренер Кирилл Торос показал наглядно, как укрепить спину и сделать ее красивой. Для этого нужно выполнять комплекс упражнений с резиновой петлей. Только одна петля поможет вам качественно обработать широкие мышцы спины.

Тренировка для красивой спины

  • Тяга петли, лежа на боку: по 12 повторений на каждую руку;
  • Тяга в положении "лодочка"; 12 повторений;
  • Тяга в наклоне: 12 повторений.

Как выполнять тренировку

  • Упражнения делайте одно за другим;
  • Количество подходов на одно упражнение – 3;
  • Количество повторений за один подход – 12;
  • Отдых между подходами – 60 секунд

Важно! Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее.

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Запись, опубликованная Фитнес • Тренировки • Спорт (@ kirill.toros)

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