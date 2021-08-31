Три упражнения для красивой спины: видео тренировки
Слабая спина провоцирует появление сутулости, делает походку некрасивой, а движения вялыми. Думаем, этих причин уже достаточно, чтобы начать прорабатывать мышцы спины для их укрепления. Смотрите упражнения на видео и повторяйте за тренером, сообщает 24 Канал.
Так, фитнесс-тренер Кирилл Торос показал наглядно, как укрепить спину и сделать ее красивой. Для этого нужно выполнять комплекс упражнений с резиновой петлей. Только одна петля поможет вам качественно обработать широкие мышцы спины.
Тренировка для красивой спины
- Тяга петли, лежа на боку: по 12 повторений на каждую руку;
- Тяга в положении "лодочка"; 12 повторений;
- Тяга в наклоне: 12 повторений.
Как выполнять тренировку
- Упражнения делайте одно за другим;
- Количество подходов на одно упражнение – 3;
- Количество повторений за один подход – 12;
- Отдых между подходами – 60 секунд
Важно! Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее.