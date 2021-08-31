Катя Осадчая показала чувственное фото с новорожденным сыном

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками трогательным снимком, на котором засветилась с новорожденным сыном. Знаменитость сделала селфи с малышом, держа его на руках, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram-stories. В кадре телеведущая появилась без косметики. На снимке Осадчая позировала в домашней одежде в клетчатый принт, а также на ее лице не было макияжа. Кроме того, знаменитость сделала аккуратную прическу в виде гульки.

При этом ведущая держала на руках новорожденного сына, который был одет в белый чепчик и распашонку.

Осадчая с новорожденным сыном. Источник: Скриншот