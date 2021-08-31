Зеленский рассказал об ожиданиях от визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский, вскоре после прибытия в Вашингтон, рассказал об ожиданиях от визита в США, сообщает ТСН.

Он дал комментарий украинским журналистам возле отеля Hay-Adams, где поселилась делегация из Украины.

Во вторник у президента запланировано восемь встреч. Первая — в Министерстве энергетики, далее — в оборонном ведомстве.

"В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей.

Будет большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол — в деталях. Надо подождать немного" , — говорит глава государства.

У жены президента Елены Зеленской в США отдельная программа.

"Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом — очень крутой" , — рассказал президент.

Дипломаты называют подготовку к визиту очень напряженной – США сегодня завершают вывод войск и эвакуацию гражданских из Кабула, а потому программу приходилось неоднократно менять.