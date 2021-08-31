Биткоин после роста устремился вниз

Курс биткоина, во вторник, 31 августа, продолжил падать. За последние сутки он стал дешевле на 1,2%, сообщает Сегодня.

К 10:30 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 47 434 долларов.

Цена других криптовалют

Ethereum – 3246 долларов (+2.5%);

Litecoin – 168,68 долларов (-1.8%);

NEO – 51,97 долларов (-1.39%).

Что говорят эксперты

Криптоаналитик Ларк Дэвис считает, что у самой популярной в мире криптовалюты – биткоина – есть все шансы до конца года подорожать на 300% и обновить исторический максимум.

"В конце года мы увидим настоящий фейерверк на рынке криптовалют. Мы не собираемся получить 700% рост биткоина, но, возможно, мы получим еще 100%, 200% или даже 300% рост" ,- сказал Дэвис.

В случае 300% роста капитализация биткоина достигнет 5 трлн долларов.