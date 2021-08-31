Литва "наготове" и следит за российско-белорусскими учениями

Литовская Республика тщательно следит за ситуацией вокруг стратегических учений вооруженных сил Беларуси и РФ "Запад-2021", сообщает Укринформ.

Об этом заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

"Наши службы - и военные, и наша разведка - конечно, вместе с партнерами тщательно следят за ситуацией, и действительно, мы наготове" , - сказал он.

Дипломат добавил, что предыдущие учения России и Беларуси подтвердили необходимость быть готовыми к этому.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года на территории Беларуси пройдут масштабные совместные с Россией военные учения "Запад-2021".