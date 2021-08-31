Две компании объявили о третьей фазе испытаний вакцины от COVID-19

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) и южнокорейская SK Bioscience начали третий этап испытаний комбинированной вакцины GBP510 против коронавируса, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что компания GSK подтвердила "положительные" промежуточные результаты первого и второго этапа испытаний вакцины.

"Хотя многие страны добились значительных успехов в вакцинации, остается потребность в доступных и недорогих вакцинах от COVID-19, чтобы обеспечить равный доступ и защитить людей во всем мире" , - заявил главный специалист по глобальному здравоохранению GSK.

На третьем этапе испытаний будет сравниваться безопасность и эффективность вакцины GSK GBP510 по сравнению с AstraZeneca. В исследовании примут участие участвовать около 4000 человек со всего мира.

Результаты третьей фазы исследования ожидаются в первой половине 2022 года, после чего, при условии положительных результатов и одобрения регулирующих органов, вакцина, как ожидается, будет поставляться через программу COVAX.

Автор: Тиберий Юрик