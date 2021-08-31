Монастырский прокомментировал ДТП с участием "слуги народа"

Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал скандальное ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина.

Сначала министр не хотел общаться с журналистами, но позже все-таки дал короткий комментарий каналу﻿ Андрея Павловского.

"Когда полиция выяснит, кто именно находился за рулём, дело, вероятно, будет передано в Госбюро расследований" , – заявил Монастырский.

Он также уточнил, что дальнейшие комментарии по этому делу будет давать Нацполиция.

После этого глава МВД ушел от вопроса о назначении своим советником Антона Геращенко.