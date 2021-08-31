Школам выделят более 100 млрд грн: на что пойдут деньги

В государственном бюджете на 2021 год предусмотрено более 100 млрд грн на организацию образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования, сообщает UBR.

По данным Министерства финансов, на зарплату 480 тыс. учителей пойдет 99,6 млрд грн.﻿ Также 400 млн грн предусмотрено на повышение квалификации около 23 тыс. учителей.

Остальные средства пойдут на обновление материально-технической базы школ:

1 млрд грн – на закупку ноутбуков для проведения учителями дистанционных занятий (около 60 тыс. ноутбуков);

1 млрд грн – на мебель и средства обучения для "Новой украинской школы" (оборудование почти для 86 тыс. классов начальной школы и 258 классов учреждений общего среднего образования);

1 млрд грн – на инклюзивное образование и ремонт более 500 школ;

500 млн грн для образования 30 тыс. детей с особыми потребностями.

На сегодня в местных бюджетах на условиях софинансирования вышеупомянутых программ предусмотрено еще более 260 млн грн.

"Отдельно следует отметить, что на счетах местных бюджетов по состоянию на 01.08.2021 остаток средств образовательной субвенции составляет 7,7 млрд грн, субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 300 млн грн" , – уточняет Минфин.

Остатки денег местные власти могут потратить на улучшение материально-технической базы учреждений образования.