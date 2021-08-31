Минздрав перенес дату перехода на электронные больничные
Полный переход на электронные больничные с первого сентября не состоится. Не все врачи освоили систему. В Минздраве подготовили приказ о переносе даты отказа от бумажных больничных. Ориентировочно это произойдет 1 октября, сообщает Суспільне.
Как рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ, из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровой системой овладели чуть больше двух тысяч.
"Сейчас более двух тысяч заведений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но ввиду того, что есть отдельные ведомственные больницы - те, что в глубинках, которым нужно немного больше времени - сейчас юстируется приказ, который продолжит этот переходный период до октября", - сказал Борщ.