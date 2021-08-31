Минздрав перенес дату перехода на электронные больничные

Полный переход на электронные больничные с первого сентября не состоится. Не все врачи освоили систему. В Минздраве подготовили приказ о переносе даты отказа от бумажных больничных. Ориентировочно это произойдет 1 октября, сообщает Суспільне.

Как рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ, из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровой системой овладели чуть больше двух тысяч.