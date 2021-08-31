Рынок земли: украинцы продали более 24 тысяч гектаров

С начала запуска рынка земли заключено 11 017 сделок на земельные участки общей площадью 24 083 га.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Больше всего земли продали в Полтавской области - 2 678,2 га (1100 сделок). Далее по площади проданных земель оказалась Харьковская область - 2 666,6 га (703 сделки). Тройку лидеров замыкает Кировоградская область, где продали 2 158,6 га сельскохозяйственных земель (577 сделок).

Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4822 нотариуса. Всего заявлений - 5412, из них согласовано 4777, в очереди на рассмотрение - 9, отказ получили 626, отметили в пресс-службе.

Напомним, 1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 га.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.