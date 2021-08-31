Зеленский встретится с главой Пентагона

Сегодня, за день до встречи с лидером США Джо Байденом, президент Владимир Зеленский встретится с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает Лига.net.

Встреча с Остином будет проходить в здании Пентагона, говорится в сообщении. Вместе с Зеленским на нее пойдет министр обороны Андрей Таран.

Начнется встреча в 14:00 по Вашингтону (21:00 по Киеву). Журналистов пригласили освещать церемонию прибытия украинской делегации, сообщений о запланированных брифингах или пресс-конференциях пока не было.