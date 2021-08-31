В Афганистан прибыл один из главарей Аль-Каиды

На фоне вывода американских войск в Афганистан прибыл один из главарей террористической организации Аль-Каида Амин аль Хак, сообщает Новое время.

Бывший советник Усамы бен Ладена, ликвидированного спецназом США в 2011 году в пакистанском Абботтабад, был замечен в своем родном городе в провинции Нангархар.

Судя по обнародованному видео, местные жители встретили террориста весьма радушно.

Former Osama bin Laden security aide & AQ arms supplier/facilitator Amin-ul-Haq returns to his hometown after 2 decades on the run, 2 weeks after the Taliban takeover.



Don’t be surprised if al-Qaeda appoints an Afghan as its next leader after Zawahiri.pic.twitter.com/cYUcwBVIl6 — Hassan I. Hassan (@hxhassan) August 30, 2021

Амин аль Хак отвечал за поставки вооружений для Аль-Каиды, а после падения режима талибов сбежал вместе с бен Ладеном и руководил его охраной в пещерном городе моджахедов Тора-Бора, где они скрывались от сил коалиции во главе с США.

В 2008 году его задержали спецслужбы Пакистана, однако в 2011 году террориста освободили.