В Афганистан прибыл один из главарей Аль-Каиды
На фоне вывода американских войск в Афганистан прибыл один из главарей террористической организации Аль-Каида Амин аль Хак, сообщает Новое время.
Бывший советник Усамы бен Ладена, ликвидированного спецназом США в 2011 году в пакистанском Абботтабад, был замечен в своем родном городе в провинции Нангархар.
Судя по обнародованному видео, местные жители встретили террориста весьма радушно.
Амин аль Хак отвечал за поставки вооружений для Аль-Каиды, а после падения режима талибов сбежал вместе с бен Ладеном и руководил его охраной в пещерном городе моджахедов Тора-Бора, где они скрывались от сил коалиции во главе с США.
В 2008 году его задержали спецслужбы Пакистана, однако в 2011 году террориста освободили.