Врачи сообщили об изменении основных симптомов COVID-19

В Украине участились случаи заболевания COVID-19 людей младшего и среднего возраста. Среди первых симптомов коронавирусной болезни врачи называют расстройства желудочно-кишечного тракта.﻿ Об этом заявил главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко, сообщает Деловая столица.

"Увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта. Этого не наблюдалось так часто во время предыдущей волны. Также большинство нынешних больных имеют тяжелые поражения легких" , — сказал специалист, слова которого приводит ТСН.

Вместе с тем врач отметил, что в последнее время у госпитализированных больных не проявляется симптом потери обоняния и вкуса.



