Психолог рассказала, что делать родителям, если ребенок начал хамить и огрызаться

Достаточно неприятная ситуация: ребенок перестает признавать авторитет родителей. В ответ на замечания взрослых он хамит и огрызается, сообщает Clutch.

Есть два основных протестных этапа в жизни ребенка.

Первый. Начиная, примерно, так с трех-четырех лет дети осознают себя отдельными от родителей личностями. Поэтому трехлетки хоть и неумело, но активно и напористо начинают изучать границы и возможности своего "Я". И тут родителям очень важно:

1. Показать ребенку его место в семейном укладе.

2. Дать ребенку понять, что есть семейная возрастная лестница, на которой каждый член семьи занимает свою определенную позицию. Соответственно которой, он имеет свои права и обязанности.

3. Не упустить момент, когда сознание ребенка пробует ломать эту систему семейной иерархии.

4. Быть готовыми отнестись к подобным попыткам ребенка адекватно.

К сожалению, родители малышей часто сами провоцируют и подкрепляют детские протесты. Ответьте на несколько простых вопросов:

Вы периодически разрешаете ребенку то, что еще вчера сами же запрещали ему делать?

Ваш ребенок не делится с вами своими любимым игрушками? И не позволяет вам или другим членам семьи прикасаться к ним, хотя ваши вещи берет без спроса?

Во время прогулки ваш ребенок выгуливает вас, а не вы его?

Часто ли ребенок игнорирует ваше обращение к нему?

Позволено ли ребенку криком выражать свое сопротивление и недовольство?

Иногда он даже кусает вас и колотит кулачками?

Если хотя бы на два-три из этих вопросов вы дали утвердительный ответ – вы рискуете закрепить непослушание у своего ребенка.﻿



Как правильно реагировать на протесты и крики ребенка, чтобы это не перешло допустимые границы? Будьте последовательны в своих требованиях к ребенку. Чаще играйте вместе с ним. Учите его в игре делиться, уступать, выигрывать и проигрывать. Стимулируйте его познавательные навыки. Но при этом создавайте для ребенка четко очерченные границы дозволенного.

Второй ощутимый родителями подход к снаряду к бунтарству ребенок совершает в пубертате. У девочек половое созревание набирает обороты в 8-14 лет, у мальчиков — в 12-16 лет. В этот момент подростки пробуют на прочность не столько свое личное "Я", сколько стойкость родителей.

Почему возникает такая ситуация?

Достигнув половой зрелости, подростки готовятся к формированию собственных интересов, представлений и предпочтений. Если вдуматься, то логично, что они ставят под сомнение многие родительские нормы, которые им транслировались в семье до этого. Подростки становятся отстраненными, категоричными и достаточно сложными в общении. Но при всей своей ершистости, они очень нуждаются в родительской любви и в понимании. Родителям остается одно - набраться терпения. Не взирая на все такие сложности, очень важно, чтобы подросток понимал: он может на вас рассчитывать в любых ситуациях. Не теряйте подростка из виду, но и не контролируйте его жестко.

И главное, постарайтесь не переусердствовать в перекраивании сына или дочери под привычные вам "взрослые" стандарты. Помните, серые одинаковые столбы - это кем-то обтесанные, когда-то полные жизни деревья.