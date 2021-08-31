Акции Apple выросли до исторического максимума

Акции Apple в ходе торгов на бирже NASDAQ в понедельник, 30 августа, выросли до исторического максимума, завершив день на отметке 153,12 доллара за бумагу. В результате капитализация компании превысила 2,5 триллиона долларов, что стало рекордом для американских компаний, сообщает Лента.Ру.

Технологический гигант перед началом торгов 31 августа оценивается в 2,531 триллиона долларов. Среди мировых компаний лучше результат только у нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco — 7,01 триллиона долларов.

Бумаги Apple стали расти с 27 августа, после выхода квартальной отчетности. Она показала, что выручка компании за год выросла на 36 процентов, до рекордных 81,4 миллиарда долларов. Чистая прибыль увеличилась почти в два раза — на 93 процента, до 21,74 миллиарда долларов, что означает 1,3 доллара на акцию.

Отметку в 2 триллиона долларов Apple преодолела в августе прошлого года, а дороже триллиона долларов она впервые начала стоить в августе 2018 года. Также выше триллиона долларов капитализация у Microsoft (2,281 триллиона), Amazon (1,733 триллиона), Alphabet ($1,934 триллиона) и Facebook ($1,073 триллиона).