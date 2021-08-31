Роналду официально стал игроком Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед официально завершил трансфер 36-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду. Во вторник, 31 августа, МЮ объявил о подписании контракта, сообщает 24 Канал.

Манчестер Юнайтед объявил о подписании контракта с Роналду в последний день трансферного окна в Великобритании.

Как и писали СМИ, португалец подписал с МЮ контракт сроком на 2 года с опцией продления еще на один сезон.

В английском клубе не назвали стоимость сделки. Роналду перешел в Манчестер Юнайтед из туринского Ювентуса.

Портал Transfermarkt отмечает, что МЮ заплатил итальянцам 15 миллионов евро. По данным СМИ, "красные дьяволы" заплатят Ювентусу от 15 до 28 миллионов евро. Также в сделке могут быть бонусы.