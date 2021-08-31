Американцы перед уходом из Афганистана вывели из строя технику

Перед тем, как уйти из Афганистана, американские военные привели в негодность вертолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

"Эти вертолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими" , - сказал он.

По словам генерала, в кабульском аэропорту разоружены или приведены в негодность 73 вертолета. Кроме того, такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.

"Этими автомобилями никто более не сможет пользоваться" , - сказал Маккензи.

Кроме того, США оставили систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.