Американцы перед уходом из Афганистана вывели из строя технику
Перед тем, как уйти из Афганистана, американские военные привели в негодность вертолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом заявил глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.
"Эти вертолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими", - сказал он.
По словам генерала, в кабульском аэропорту разоружены или приведены в негодность 73 вертолета. Кроме того, такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.
"Этими автомобилями никто более не сможет пользоваться", - сказал Маккензи.
Кроме того, США оставили систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.
"Мы решили оставить эти системы боеспособными до самой последней минуты", - подчеркнул генерал, отметив, что "они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова".