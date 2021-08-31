"Фопов" попросят открыть ГНС банковские данные взамен на поблажки

Группа депутатов предложила отменить всеобщее обязательство использовать регистраторы расчетных операций (РРО), которое для предпринимателей должно вступить в силу с 2022 года, сообщает UBR.

Эта, а также ряд других инициатив, содержится в законопроекте №5866, авторами которого являются депутаты от партии "Слуга народа", в частности, замглавы фракции Николай Тищенко.

Как говорится в пояснительной записке, в результате внедрения РРО для продажи технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (с 2017 года), лекарств и изделий медицинского назначения (с 2019 года), а также ювелирных и бытовых изделий из драгметаллов (с 2021 года), не удалось достичь детенизации данных отраслей.

Поэтому авторы предлагают пересмотреть критерии применения расчетных регистраторов для предпринимателей. В частности, "восстановить право" физлиц-плательщиков единого налога I-IV групп всех видов деятельности не применять РРО:

в случае продажи единицы товара или услуги стоимостью до 1 минзарплаты (сейчас 6 тыс. грн);

в случае проведения платежа через терминал;

либо при условии предоставления покупателю расчетного документа с отображением операции в типовой форме ведения учета и сдачи в течение трех банковских дней наличной выручки от продажи товаров и услуг в банк.

Вместе с тем депутаты считают необходимым предоставить возможность контролирующим органам получать от банков информацию об обороте средств на текущих банковских счетах субъектов хозяйствования за конкретное время. Запрашивать эти данные они смогут во время проведения документальных проверок по письменному запросу.

Также на основании решения административного суда налоговая сможет получить данные о финансовых операциях предпринимателя не только за конкретное время, но и с указанием контрагентов и назначениях платежей.

Кроме того, представители монобольшинства считают нужным увеличить размер граничных доходов для возможности пребывания на упрощенной системе налогообложения II и III группы.

Этот уровень предлагается установить в зависимости от количества наемных сотрудников, на отметке в 300 минзарплат за одного работника. В то же время по задумке депутатов "упрощенец" III группы не сможет нанять более 10 сотрудников, что "унормирует применение упрощенной системы налогообложения исключительно сферой малого предпринимательства".

Также разработчики документа предложили изменить подход к учету доходов в зависимости от получения средств в безналичной или наличной форме. Наиболее жесткий контроль хотят применять к предпринимателям, которые продают дорогие товары. В соответствии с проектом закона:

в случае продажи товаров и услуг, стоимость единицы которых равняется или превышает размер минзарплаты (6 тыс. грн), предприниматель должен вести учет доходов по типовой форме по итогам рабочего дня с отображением каждой операции.

В то же время законопроект разрешает I и III группе "единщиков", а также представителям III группы, которые не платят НДС: