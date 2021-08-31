Арестович прокомментировал возможность открытых боевых действий с РФ

Украина будет наступать на Донбассе только в рамках контрнаступления, если Россия открыто нападет. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сообщает Украина 24.

На вопрос, начнет ли Россия прямые боевые действия, если начнутся силовые действия на Донбассе, Арестович ответил утвердительно.

"Наверное, да. Авиация - нет. Но если мы применим интенсивное наступление, они будут пытаться вводить в действие дежурные подразделения, которые там находятся. А если наступление будет очень удачным, может быть, и авиация пойдет", - сказал советник ТКГ.

Тем не менее, по словам Арестовича, для наступления Украины "должны сложиться экстраординарные условия" , и она будет наступать в рамках контратаки, если Россия нападет первой.

"Но должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Потому что это городская агломерация, где преимущественно много наших граждан. И такое наступление может привести к гибели мирного населения, мы на это не пойдем.

Мы пойдем, если на нас нападут русские, не оставив нам выбора. Тогда мы будем воевать и даже идти в контрнаступление. Но сами мы такого не предусматриваем. Мы предполагаем политико-дипломатический путь урегулирования одновременно с прокачкой оборонного сектора", - сказал Арестович.

О возможности наступления России заговорили после публикации на сайте Кремля статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Он назвал Украину и Россию "частями, по сути, одного исторического и духовного пространства" . Президент РФ подчеркнул, что и русские, и украинцы, и белорусы "являются наследниками Древней Руси" .