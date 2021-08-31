Словакия больше не будет использовать вакцину РФ

Во вторник, 31 августа, в Словакии заканчивается вакцинация от коронавируса российским препаратом Спутник, больше его применять не будут, сообщает Новое время.

Срок годности вакцины, доставленной в Словакию, истекает в среду, 1 сентября.

По словам представителя Минздрава, еще шесть человек ждали вторую дозу этой вакцины.

"Всего в Словакии вакциной Спутник V вакцинировано чуть более 18 500 человек", — заявили в Минздраве страны.

26 мая Минздрав Словакии разрешил использовать российскую вакцину от коронавируса Спутник V.

Словакия заказала у России два миллиона доз вакцины Спутник V.

После закупки российской вакцины Спутник V в Словакии разгорелся политический кризис. Тогдашний премьер-министр Игорь Матович заказал для страны российскую вакцину втайне от других политсил. Его соратники по коалиции резко осудили такой шаг. Против использования российской вакцины также выступила президент Словакии Зузана Чапутова.